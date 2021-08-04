Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в Белоруссию

Легкоатлетка из Белоруссии Яна Максимова, выступающая в многоборье, сообщила, что не вернется на родину после инцидента с бегуньей Кристиной Тимановской.

Спортсменка вместе с мужем проживает в Германии. В июне она выиграла Кубок Белоруссии, но на Игры в Токио не поехала, поскольку не выполнила олимпийский квалификационный норматив.

Ранее бегунья Тимановская, выступающая на Олимпиаде, раскритиковала в социальных сетях решение тренерского штаба по эстафете 4x400 метров. Спортсменку включили в состав команды для забега, однако, по ее словам, не предупредили об этом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.