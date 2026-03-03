Болельщики московского "Спартака" приняли участие в розыгрыше "Москвича-3"

За посещение матчей КХЛ теперь можно получить реальные подарки. Например, болельщики московского "Спартака", которые пришли на домашний матч команды и сделали ставки на игру в букмекерской компании Olimpbet, стали участниками розыгрыша автомобиля "Москвич-3".

Как пояснил директор по развитию организации Константин Гусев, для участия в лотерее необходимо прийти на матч, зарегистрироваться в букмекерской фирме, сделать ставку от 3 000 рублей и опустить купон в специальный бокс. Победители отбираются на протяжении трех игр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.