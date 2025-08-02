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02 августа, 21:30

Спорт

Более 100 тренировок пройдут в рамках Ночи Московского спорта

Более 100 тренировок пройдут в рамках Ночи Московского спорта

Ночной велофестиваль стартовал в Москве

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Более 100 тренировок пройдут в центре города в рамках Ночи Московского спорта. В частности, на Пушкинской площади открыта площадка Indoor cycle, гости которой выполняют упражнения на специальном велосипеде.

Презентер направления Олег Лысенко отметил, что сначала участникам предлагают принять участие в разминке, чтобы они узнали о главных позициях на руле тренажера и техниках тренировок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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