Более 100 тренировок пройдут в рамках Ночи Московского спорта

Более 100 тренировок пройдут в центре города в рамках Ночи Московского спорта. В частности, на Пушкинской площади открыта площадка Indoor cycle, гости которой выполняют упражнения на специальном велосипеде.

Презентер направления Олег Лысенко отметил, что сначала участникам предлагают принять участие в разминке, чтобы они узнали о главных позициях на руле тренажера и техниках тренировок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.