Легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Об этом сообщает МИД страны.

В Белоруссию она возвращаться не намерена, девушка так и не вылетела из Токио, несмотря на требование тренеров.

В настоящее время, по информации СМИ, она находится в посольстве Польши. Оттуда под конвоем ее отвезут на самолет.

Тимановская возмутилась организацией работы сборной своей страны. Она записала ролик в Instagram, после чего начался олимпийский скандал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.