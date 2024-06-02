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02 июня, 12:45

Спорт

Новости мира: мадридский "Реал" в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов

Новости мира: мадридский "Реал" в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов

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Мадрид празднует победу "Реала" в Лиге чемпионов. В ночь на 2 июня тысячи людей вышли на улицы, зажигали файеры и шумно отмечали триумф любимой команды. Сами футболисты после финального свистка устроили танцы на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, где проходил матч. "Реал" стал победителем в 15-й раз. Такого успеха в истории мирового футбола еще никто не добивался.

Китайский космический аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны. Как сообщили в Пекине, он находится в кратере Южного полюса. Запуск на орбиту провели 3 мая, путь к Луне занял месяц. На обратной стороне аппарат будет собирать образцы грунта. Это уже шестая миссия КНР в рамках программы исследования спутника Земли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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спортнаукавидеоЕлизавета Якушева
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