Экстрим-парк в "Лужниках" стал одной из площадок форума "Москва 2030"

Экстрим-парк в "Лужниках" стал одной из площадок фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Там гости и жители столицы могут посетить скалодром и зону падел-тенниса.

Руководитель последней локации Иван Гачков уточнил, что в пространстве открыто шесть кортов с бесплатными посещением и инвентарем. Прийти на занятия могут все желающие по предварительной записи.

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