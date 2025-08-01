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01 августа, 17:30

Спорт

Экстрим-парк в "Лужниках" стал одной из площадок форума "Москва 2030"

Экстрим-парк в "Лужниках" стал одной из площадок форума "Москва 2030"

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Экстрим-парк в "Лужниках" стал одной из площадок фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Там гости и жители столицы могут посетить скалодром и зону падел-тенниса.

Руководитель последней локации Иван Гачков уточнил, что в пространстве открыто шесть кортов с бесплатными посещением и инвентарем. Прийти на занятия могут все желающие по предварительной записи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
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