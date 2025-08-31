ФНС сообщила о задолженности Вали Карнавал в размере 380 тыс рублей

Федеральная налоговая служба сообщила о задолженности Вали Карнавал в размере 380 тысяч рублей. Блогершу предупредили, что неуплата долгов грозит блокировкой счетов и запретом на выезд из страны.

Также, по данным СМИ, актер Сергей Бурунов имеет задолженность перед налоговой более чем в 10 миллионов рублей. Его представители объясняют все техническим сбоем и настаивают, что артист всегда оплачивает счета вовремя.

