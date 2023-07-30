Гарик Сукачев вышел на связь после экстренной госпитализации

Гарик Сукачев впервые вышел на связь после госпитализации. Музыкант записал видеообращение из больничной палаты. Накануне его группа должна была отыграть концерт в Карелии. Мероприятие в итоге состоялось, но в измененном формате.

Причина, по которой музыкант попал в больницу, не называется. При этом Сукачев опроверг предположения, что госпитализация могла быть связана со злоупотреблением алкоголем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.