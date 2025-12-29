У бывшего дома Ларисы Долиной в Хамовниках появилась грузовая машина

У бывшего дома народной артистки Ларисы Долиной в Хамовниках появилась грузовая машина. Певица должна в ближайшее время освободить эту квартиру по решению суда.

Ранее она жаловалась покупательнице, что ее многочисленные сценические костюмы занимают почти все пространство, и, вероятно, их начали вывозить. По условиям договора, Долина обязана оставить в квартире технику и мебель.

