Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 13:15

Шоу-бизнес

Полина Лурье не сможет заехать в свою квартиру до Нового года

Полина Лурье не сможет заехать в свою квартиру до Нового года

Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом России в 2025 году

Американский блогер хочет получить российское гражданство

Московский городской суд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках

Певец Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом 2025 года

Певица Долина начала вывозить вещи из своей бывшей московской квартиры

"Откройте, Давид": MARGO

Лариса Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках

"Интервью": Татьяна Куртукова – о том, что может быть тяжелее аплодисментов

Мосгорсуд обязал певицу Долину выселиться из проданной квартиры

Полина Лурье не сможет заехать в свою квартиру до Нового года. Лариса Долина отказалась освобождать квадратные метры в Ксеньинском переулке до 5 января. Об этом сегодня сообщили адвокаты Лурье.

Ранее Верховный суд вернул квартиру покупательнице, отменив решения судов всех предыдущих инстанций. Московский городской суд обязал Долину съехать вместе со своими родственниками. Теперь к каждому выходу певицы из дома приковано внимание журналистов, которые следят, не взяла ли она с собой вещи для переезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоЕвгения Мирошкина

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика