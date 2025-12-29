29 декабря, 13:15Шоу-бизнес
Полина Лурье не сможет заехать в свою квартиру до Нового года
Полина Лурье не сможет заехать в свою квартиру до Нового года. Лариса Долина отказалась освобождать квадратные метры в Ксеньинском переулке до 5 января. Об этом сегодня сообщили адвокаты Лурье.
Ранее Верховный суд вернул квартиру покупательнице, отменив решения судов всех предыдущих инстанций. Московский городской суд обязал Долину съехать вместе со своими родственниками. Теперь к каждому выходу певицы из дома приковано внимание журналистов, которые следят, не взяла ли она с собой вещи для переезда.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.