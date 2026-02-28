Киркоров накопил более 500 тысяч рублей долгов по ЖКХ за 8 квартир в Москве

Певец Филипп Киркоров накопил долги за коммунальные услуги на сумму более полумиллиона рублей. По предварительным данным, с прошлого года он перестал оплачивать счета за 8 элитных квартир в центре Москвы, общая стоимость которых превышает миллиард рублей.

Также долг перед ФНС в размере 10 миллионов рублей образовался у певицы Полины Гагариной. По данным СМИ, за концерт артистка зарабатывает от 8 миллионов рублей и больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

