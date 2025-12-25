Форма поиска по сайту

25 декабря, 08:00

Шоу-бизнес

Надежда Кадышева стала самой дорогой артисткой для корпоративов в 2025 году

Рассмотрение иска о выселении Долиной из квартиры состоится в Мосгорсуде 25 декабря

"Московский патруль": актер Алексей Петренко рассказал о своем пребывании в рехабе

Блогер Лерчек госпитализирована с угрозой выкидыша

"Интервью": Рузиль Минекаев – о славе после сериала "Слово пацана"

Новый клип певца Сергея Шнурова признали лучшим танцевальным видео года

Новый клип Сергея Шнурова "Тирзетта" взял премию Music Box

Блогер Лерчек поблагодарила суд за разрешение посещать врачей

Бизнес-партнер блогера Лерчек задолжал ей и ее экс-супругу около 200 млн рублей

Блогер Чекалин в суде заявил, что их с Лерчек бизнес-партнер должен 200 млн рублей

Надежда Кадышева стала самой дорогой артисткой для корпоратива в 2025 году. За ее выступление необходимо заплатить не меньше 50 миллионов рублей. При этом певица соглашается не на каждый корпоратив.

Для сравнения, SHAMAN просит за выступление 10–15 миллионов рублей, гонорары Григория Лепса составляют 10–12 миллионов, а Филиппа Киркорова – не менее 12 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Найда

