Надежда Кадышева стала самой дорогой артисткой для корпоративов в 2025 году

Надежда Кадышева стала самой дорогой артисткой для корпоратива в 2025 году. За ее выступление необходимо заплатить не меньше 50 миллионов рублей. При этом певица соглашается не на каждый корпоратив.

Для сравнения, SHAMAN просит за выступление 10–15 миллионов рублей, гонорары Григория Лепса составляют 10–12 миллионов, а Филиппа Киркорова – не менее 12 миллионов рублей.

