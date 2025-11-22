Певица Надежда Кадышева стала лидером по заработкам среди отечественных звезд. Ее гонорар на частных и корпоративных мероприятиях достигает 25 миллионов рублей за 40-минутное шоу.

Еще недавно выход артистки стоил 1,5 миллиона, а самой дорогой певицей считалась Ирина Аллегрова с чеками по 16 миллионов. Теперь рейтинг возглавляет Надежда Кадышева. За ней следуют Григорий Лепс, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и Валерий Меладзе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.