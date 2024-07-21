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21 июля, 21:30

Шоу-бизнес

Глюкоза испортила концерт ко Дню металлурга в Красноярске

Глюкоза испортила концерт ко Дню металлурга в Красноярске

Скандал произошел после концерта Глюкозы в Красноярске

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Певица Глюкоза испортила концерт ко Дню металлурга в Красноярске. Она задавала залу странные вопросы, материлась и трогала себя в интимных зонах. Кроме того, как рассказывают очевидцы, половину концерта совсем не попадала в ноты.

Жители Самары стали свидетелями необычного природного явления. В небе над городом сверкали гигантские молнии. Они достигали таких размеров, что занимали половину неба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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