Эксперт моды Владислав Лисовец рассказал о переезде в Москву из Баку

Эксперт моды Владислав Лисовец рассказал, что перед ним не стоял выбор переезжать в Москву или остаться в Баку. Он заявил, что решение о смене места жительства было принято в тяжелые времена, когда многие покинули столицу Азербайджана.

Более того, Москва предоставляла шанс найти новую клиентуру, готовую на смелые эксперименты с внешностью, и больший простор для творческой реализации, поделился он.

Большое интервью с Владиславом Лисовцом выйдет в четверг, 20 февраля, в эфире телеканала Москва 24.