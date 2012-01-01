Влад Лисовец рассказал о реакции матери на новость о его борьбе с раком

У Влада Лисовца рак на поздней стадии – такую новость распространили 17 февраля многие СМИ. Сам стилист поспешил выйти на связь и заверил, что проблема хоть и есть, но все не настолько плохо. Также Лисовец отметил, что шумиху тяжело переживает его мама. Подробности – в материале Москвы 24.

"Очень хороший мальчишка"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Новости о том, что у стилиста Влада Лисовца запущенная стадия рака, появились в ряде СМИ 17 февраля. По данным телеграм-канала Mash, об онкологии он узнал осенью 2024 года, когда пожаловался врачам на плохое самочувствие. Также источники издания утверждают, что 52-летний телеведущий прошел курс химиотерапии, но без положительной динамики. Таким образом, Лисовца якобы могут признать неизлечимо больным.

Одной из первых новость прокомментировала сестра певицы Жанны Фриске Наталья. Известно, что стилист и певица дружили до ее ухода из жизни от онкологии в 2015 году. В интервью телеканалу "360" Наталья Фриске отметила, что периодически общается с телеведущим, но о его болезни ничего не знает.

"Может, это просто какая-то сплетня очередная", – предположила она.

Мать сестер Ольга Фриске тоже не смогла подтвердить или опровергнуть тревожные новости о здоровье Лисовца.

"Уже года четыре я точно не общалась с ним. Очень, очень, очень жалко. Очень хороший мальчишка", – сказала она журналистам.

"Не верьте всему, что пишут"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уже вечером того же дня тревожные новости прокомментировал и сам Влад Лисовец. По словам стилиста, "проблема действительно есть", но все не так плохо, как успели написать разные издания. В подтверждение он опубликовал ироничные фото, на которых позирует с бокалом и вязаной игрушкой в виде рака. Также телеведущий заявил о готовности к материалам в прессе о своей смерти, так как переживал подобный "шумный пиар" во время пандемии коронавируса.

Плюс ко всему Лисовец поделился с подписчиками, что с детства не отличался богатырским здоровьем и за жизнь перенес множество болезней.





Влад Лисовец стилист, телеведущий Я с гордостью и принятием принимаю и проживаю свою лучшую жизнь со всеми ее сюрпризами. И поверьте мне, послушайте меня, если получится, оберегайте себя от негатива и не верьте всему, что пишут, показывают и говорят.

Кроме того, Лисовец посоветовал аудитории регулярно проходить обследования и прислушиваться к организму, который может сигнализировать о проблемах. Также стилист напомнил, что в любой ситуации следует мыслить позитивно.



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Подписчики телеведущего эмоционально отреагировали на его откровения и пожелали ему здоровья.

"Спасибо вам, Владислав, за то, что отдаете добро и любовь. Мысленно хочется обнять вас и пожелать лучшего из возможного"; "Рада слышать, что все в порядке. Береги себя и оставайся сильным"; "Слава богу! Вот прям переживала с утра, искренне, не хотела верить! Будьте, пожалуйста, здоровы!" – поддержали стилиста в комментариях.

Позднее Лисовец у себя в телеграм-канале назвал мощную поддержку в свой адрес "настоящим лечением словом" и признался, что 17 февраля было "особенно тяжелым" для его 80-летней матери. По его мнению, мамы и дети если и должны плакать, то только от радости.