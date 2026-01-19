Форма поиска по сайту

19 января, 07:45

Шоу-бизнес

Джиган оспорит брачный договор с Оксаной Самойловой

Рэпер Джиган оспорит брачный договор с моделью Оксаной Самойловой. Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин. По словам юриста, документ был подписан в 2020 году, когда артист находился в уязвимом состоянии после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психиатрическую клинику.

Адвокат утверждает, что в договоре нарушен баланс интересов, о чем Джиган узнал лишь во время бракоразводного процесса. Согласно документу, все совместно нажитое имущество, включая недвижимость и единственное жилье, должно перейти в собственность Самойловой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

