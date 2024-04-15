Артем Чекалин намерен взыскать при разводе с Лерчек 1,2 млрд рублей

Артем Чекалин хочет получить более 1,2 миллиарда рублей при разводе с блогером Лерчек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

Многодетный отец претендует в том числе на автомобиль Bentley Continental стоимостью более 29 миллионов рублей. О разводе блогеров-миллионников стало известно через две недели после того, как Следственный комитет РФ закрыл в отношении них уголовные дела.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.