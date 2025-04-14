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14 апреля, 07:30

Шоу-бизнес

Конфликт разгорелся из-за граффити фанатов Паши Техники на стене Виктора Цоя

Конфликт разгорелся из-за граффити фанатов Паши Техники на стене Виктора Цоя

Фанаты группы "Кино" защищают стену Цоя от поклонников Паши Техника

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Вокруг знаменитой стены лидера группы "Кино" Виктора Цоя на Арбате разгорелся конфликт. Стену разрисовали поклонники рэпера Паши Техника. Они нанесли граффити прямо поверх лица Цоя. Это возмутило даже тех, кто не причисляет себя к фанатам группы "Кино".

Конфликт стал продолжением спора между поколениями. Одни считают стену Цоя неприкосновенным памятником, другие – холстом для самовыражения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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