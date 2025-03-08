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08 марта, 14:30

Шоу-бизнес

СК проводит следственные действия с блогером Александрой Митрошиной

СК проводит следственные действия с блогером Александрой Митрошиной

Блогер Александра Митрошина доставлена в Москву по делу об отмывании денег

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Блогер-миллионник Александра Митрошина доставлена в Москву для проведения следственных действий. Ее задержали 7 марта в аэропорту Сочи, куда она прилетела из ОАЭ, где проживала последние несколько лет. Митрошину обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере.

Сейчас с ней проводят допросы в следственном управлении по Южному административному округу Москвы. Дело было возбуждено ранее, после чего блогер была объявлена в розыск. Александра Митрошина известна как автор онлайн-курсов по развитию социальных сетей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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