СК проводит следственные действия с блогером Александрой Митрошиной

Блогер-миллионник Александра Митрошина доставлена в Москву для проведения следственных действий. Ее задержали 7 марта в аэропорту Сочи, куда она прилетела из ОАЭ, где проживала последние несколько лет. Митрошину обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере.

Сейчас с ней проводят допросы в следственном управлении по Южному административному округу Москвы. Дело было возбуждено ранее, после чего блогер была объявлена в розыск. Александра Митрошина известна как автор онлайн-курсов по развитию социальных сетей.

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