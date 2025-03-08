08 марта, 13:30Шоу-бизнес
Блогер Александра Митрошина доставлена в Москву по делу об отмывании денег
Блогер Александра Митрошина, задержанная накануне в Сочи, доставлена в Москву. Автор онлайн-курсов по развитию социальных сетей была объявлена в розыск после возбуждения уголовного дела об отмывании денег в особо крупном размере.
По версии следствия, Митрошина легализовала 127 миллионов рублей, приобретя недвижимость в столице. За это ей грозит до семи лет лишения свободы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.