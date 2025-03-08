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08 марта, 13:30

Шоу-бизнес

Блогер Александра Митрошина доставлена в Москву по делу об отмывании денег

Блогер Александра Митрошина доставлена в Москву по делу об отмывании денег

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Блогер Александра Митрошина, задержанная накануне в Сочи, доставлена в Москву. Автор онлайн-курсов по развитию социальных сетей была объявлена в розыск после возбуждения уголовного дела об отмывании денег в особо крупном размере.

По версии следствия, Митрошина легализовала 127 миллионов рублей, приобретя недвижимость в столице. За это ей грозит до семи лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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