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04 октября, 16:15

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Дочь Любови Успенской нашли в Израиле без средств связи

Дочь Любови Успенской нашли в Израиле без средств связи

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3 октября в Москве пропала дочь Любови Успенской. Эта новость вызвала беспокойство у поклонников певицы и друзей семьи. Сама Успенская не исключала возможность неблагоприятного развития событий.

На своей странице в социальных сетях она призвала всех помочь с розыском. С такой же просьбой родственники обратились к иностранным правоохранительным органам. В итоге Татьяну Плаксину нашли в Израиле, без средств связи.

Наследница Успенской уже не в первый раз попадает в сводки новостей. В прошлом она публично обвиняла мать в том, что та запирала ее в ванной и пыталась задушить. После она отказалась от своих слов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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