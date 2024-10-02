Против блогера Лерчек и ее бывшего мужа возбудили новое уголовное дело

Следователи провели обыски у блогера Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина. В отношении них возбуждено новое уголовное дело, связанное с переводом валюты с использованием подложных документов.

Предполагается, что претензии возникли к методам оплаты одного из марафонов Лерчек, при которых деньги проходили через Дубай. В связи с этим недвижимость экс-пары в ОАЭ может быть арестована. Артем Чекалин в настоящее время находится на допросе.

На данный момент Валерия и Артем не состоят в браке, так как в июле они развелись и заключили соглашение о разделе имущества на сумму более миллиарда рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.