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02 октября, 11:15

Шоу-бизнес

Против блогера Лерчек и ее бывшего мужа возбудили новое уголовное дело

Против блогера Лерчек и ее бывшего мужа возбудили новое уголовное дело

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Следователи провели обыски у блогера Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина. В отношении них возбуждено новое уголовное дело, связанное с переводом валюты с использованием подложных документов.

Предполагается, что претензии возникли к методам оплаты одного из марафонов Лерчек, при которых деньги проходили через Дубай. В связи с этим недвижимость экс-пары в ОАЭ может быть арестована. Артем Чекалин в настоящее время находится на допросе.

На данный момент Валерия и Артем не состоят в браке, так как в июле они развелись и заключили соглашение о разделе имущества на сумму более миллиарда рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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