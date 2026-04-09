09 апреля
Православные верующие отметят Чистый четверг 9 апреля
Православные верующие отметят Чистый четверг 9 апреля. Это один из важнейших дней Страстной седьмицы, то есть недели перед Пасхой. Согласно Евангелию, именно в этот день Иисус Христос собрал своих учеников в Иерусалиме на Тайную вечерю.
В Чистый четверг принято совершать омовение, посещать службу в храме, а также наводить порядок дома и начинать готовиться к главному православному празднику. Участвовать в шумных застольях или заниматься тяжелой работой не стоит.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.