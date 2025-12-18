В арктическом поселке Тикси скорость ветра достигает 35 м/с

В Якутии уже вторую неделю не стихает сильная пурга. В арктическом поселке Тикси скорость ветра достигает 35 метров в секунду при температуре около минус 30 градусов. Видимость нулевая из-за метели и полярной ночи.

В населенном пункте остановлена работа учреждений, отменены занятия в школах и детских садах, а женщинам рекомендовано не выходить на работу. В столице республики, Якутске, морозы держатся на уровне минус 50 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.