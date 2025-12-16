Новости регионов: температура в Якутске опустилась до минус 50 градусов

Температура в Якутске опустилась до минус 50 градусов. Именно столько показывали термометры в 06:00 16 декабря. Местные блогеры показывали, как выглядит жизнь в экстремальном холоде и какие испытания приносит якутская зима.

Стали известны регионы России с самым дешевым такси. В ноябре в лидеры выбилась Ингушетия, там километр поездки обошелся меньше чем в 18 рублей. Следом идут Липецкая область, где за то же расстояние нужно заплатить 23 рубля, и Брянск со стоимостью километра на такси 26 рублей. Также дешево ездить на такси оказалось по Омской и Тверской областям. Там поездки стоили 27 рублей за километр. Дороже всего такси в северных регионах. В Ненецком автономном округе стоимость 1 километра поездки составила 170 рублей, а в Ямало-Ненецком – 154 рубля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.