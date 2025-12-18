Сильные снегопады обрушились на Хабаровский край

В Хабаровский край пришли знаменитые дальневосточные снегопады. В Николаевске-на-Амуре сугробы уже достигают второго этажа. Жителям приходится откапывать собственные подъезды, чтобы выйти на улицу.

Таксисты перешли на снегоходы, стоимость поездки начинается от 500 рублей. Метели не прекращаются, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации и перевели школьников на дистанционное обучение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.