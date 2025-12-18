Форма поиска по сайту

18 декабря, 07:30

Сильные снегопады обрушились на Хабаровский край

Новости регионов: два человека погибли в аварии под Таганрогом

Верхнюю часть канатной дороги на Эльбрусе закрыли из-за сильного ветра

Курорт "Роза Хутор" в Сочи перенес открытие сезона на 29 декабря из-за нехватки снега

Теплая погода сорвала старт горнолыжного сезона в Сочи

Жители Оренбурга встретили поезд Деда Мороза

Новости регионов: температура в Якутске опустилась до минус 50 градусов

Морозы до минус 50 градусов зафиксированы в Якутске

Новости регионов: сезон зимней рыбалки открыли в Приморье

Новости регионов: обе группы туристов, пропавших в Прикамье, найдены живыми

В Хабаровский край пришли знаменитые дальневосточные снегопады. В Николаевске-на-Амуре сугробы уже достигают второго этажа. Жителям приходится откапывать собственные подъезды, чтобы выйти на улицу.

Таксисты перешли на снегоходы, стоимость поездки начинается от 500 рублей. Метели не прекращаются, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации и перевели школьников на дистанционное обучение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

регионыпогодавидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

