В Петербурге предложили построить храм с 320 куполами

Группа молодых архитекторов предложила построить в Петербурге храм, где будет 320 куполов. Это не рандомное число, а идея для символичного подарка к 320-летию города.

Высоту постройки хотят сделать кратной количеству дней Великой Отечественной войны, а вокруг нее построить парковку на 1 703 машиноместа, что соответствует году основания Петербурга.

Возвести чудо-храм предложили на Охтинском мысе. Проект оказался ненастоящим. Его авторы лишь хотели таким образом обратить внимание общественности на существующие планы по застройке места. Именно там изначально хотели построить "газпромовскую" высотку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.