В Казани ученики 175-й гимназии вернулись к занятиям

11:15
В Казани ученики 175-й гимназии, где на прошлой неделе гремели выстрелы, вернулись к занятиям. Учебу они продолжили в соседней школе. Эта мера временна.
Вернулись к занятиям девятые и одиннадцатые классы. Остальным предложили дистанционное обучение. Также обсуждался вариант о досрочном окончании учебного года.
В прошлый вторник бывший ученик 175-й гимназии пришел в школу с ружьем и открыл огонь. Погибли 9 человек. Еще 23 получили ранения. По последним данным, все пострадавшие при стрельбе дети находятся в стабильном состоянии.
Сам стрелок под арестом, ему грозит пожизненное лишение свободы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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