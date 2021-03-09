В Краснодаре мужчина попытался похитить девушку

В Краснодаре мужчина избил девушку и попытался спрятать ее в багажнике машины. Однако сделать это у него не получилось, так как вмешался прохожий.

Мужчины стали ругаться, инцидент чуть не перерос в драку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.