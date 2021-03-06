Россияне рассказали, куда планируют отправиться на праздничные выходные

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Россияне назвали три основных направления, куда они планируют поехать на длинные выходные, приуроченные к Международному женскому дню. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Как оказалось, наиболее популярными у граждан направлениями стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Туда россияне забронировали 23%, 11% и 9,2% билетов на самолет соответственно.

Также востребованными направлениями стали Симферополь – 4,5%, Минеральные Воды – 3,7%, Краснодар – 3,4%, Калининград – 3,3%, Стамбул – 2,8%, Казань – 2,7% и Махачкала – 2,1%.

В пятерку направлений для путешествий на поезде вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Хабаровск.

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