Новости мира: в Казахстане два человека погибли при взрыве на автозаправке

В Казахстане два человека погибли при взрыве на автозаправке. Еще 12 пострадали. Все они попали в больницу с ожогами и травмами. Есть версия, что топливо загорелось в момент заправки из газовоза в резервуар. В результате пожара сгорели два здания, огонь охватил площадь в 450 квадратных метров.

На одной из дорог в штате Миссури автомобиль врезался в дерево, а затем, потеряв управление, пробил железную ограду. От удара машина подлетела вверх и очутилась на крыше жилого дома. Легковой автомобиль уткнулся в ванную. Чудом никто не пострадал. Домовладельцы в этот момент спали в трех метрах от того места. Никаких травм также нет у водителя. За рулем был подросток. Автомобилю и дому нанесен значительный ущерб. Судя по всему, машина ремонту не подлежит, а дому понадобится дорогостоящий ремонт.

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