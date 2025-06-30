Пострадавший в Шереметьево мальчик остается в тяжелом состоянии

Пострадавший в столичном аэропорту Шереметьево двухлетний мальчик остается в тяжелом состоянии, сообщили в подмосковном Минздраве. Однако врачи уже отмечают положительную динамику в выздоровлении.

В терминале авиагавани 23 июня мужчина в состоянии наркотического опьянения схватил чужого ребенка и бросил его об пол. В результате у мальчика диагностировали открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Расследование произошедшего продолжается.

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