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22 мая, 11:30

Происшествия

Людей эвакуировали из офисного здания на улице Правды в Москве

Людей эвакуировали из офисного здания на улице Правды в Москве

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, работников офисного здания на улице Правды вывели на улицу. Ожидается прибытие оперативных служб.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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