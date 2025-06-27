Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика сообщил, что сыну становится лучше

Фото: телеграм-канал "Мишонова"

Пострадавшему в результате нападения в аэропорту Шереметьево ребенку становится лучше, однако он еще находится в коме. Об этом РИА Новости сообщил отец мальчика Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим.

По его словам, врачи отмечают, что необходимо время.

"Он глаза не открыл, он еще в коме. Ждать надо", – подчеркнул мужчина.

Чуть ранее уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова рассказала, что мальчика готовят к выходу из медикаментозного сна. Она указала, что у ребенка заметна двигательная активность, и он приоткрывает глаза. По мнению врачей, у мальчика отсутствует болевой синдром.

Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта Шереметьево в понедельник, 23 июня. Летевший транзитом из Каира в Минск мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил чужого ребенка и с силой бросил его на пол.

Действия напавшего пресекли очевидцы. Спустя время мужчину задержали.

После произошедшего ребенок был доставлен в больницу, где врачи выявили у него открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа.

Напавшему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. В процессе допроса мужчина не смог дать объяснение своим действиям. Суд заключил его под стражу до 24 августа.

