Пострадавшего в Шереметьево мальчика готовят к выходу из медикаментозного сна

Фото: телеграм-канал "Мишонова"

Мальчика, который пострадал от нападения незнакомца в столичном аэропорту Шереметьево, готовят к выходу из медикаментозного сна. Врачи считают, что прогноз сохраняется спокойным, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова в телеграм-канале.

"Ему поддерживают сейчас дыхание, причем перевели уже в такой немножко лайт-режим. Готовят его к пробуждению. Седацию уменьшают понемногу", – отметила она.

Как рассказала омбудсмен, у ребенка заметна двигательная активность, и он приоткрывает глаза. По мнению врачей, у мальчика отсутствует болевой синдром.

Ранее Мишонова рассказывала, что рефлексы и показатели ребенка в норме. Также она встретилась с родителями пострадавшего. Отец улыбнулся при встрече, его вдохновляет оптимизм врачей.

Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта Шереметьево 23 июня. Мужчина, летевший транзитом из Каира в Минск, в состоянии наркотического опьянения схватил ребенка и с силой бросил его на пол.

В результате произошедшего у мальчика выявили открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа.

Напавшему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. В процессе допроса мужчина не смог дать объяснение своим действиям. Однако, по данным СМИ, он признал свою вину. Суд заключил его под стражу до 24 августа.

