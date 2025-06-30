CNN: двое пожарных погибли при стрельбе из засады во время тушения пожара в Айдахо

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Двое пожарных погибли при снайперском обстреле из засады во время тушения природного пожара северной части американского штата Айдахо. Об этом сообщает МК со ссылкой CNN.

"Мы не знаем, был ли там один, два, три или четыре стрелка", – заявил глава шерифского ведомства округа Кутеней Роберт Норрис.

В свою очередь, руководитель пожарной службы района Северных озер Пэт Райли уточнил, что прибывшие на место возгорания в природном массиве на горе Кэнфилд пожарные были встречены выстрелами из укрытия. Он также отметил, что это популярная зона для походов в горном ареале Кер-д'Ален.

По данным правоохранителей, пули летели с нескольких направлений. Как отметил источник, в настоящий период ведется поиск подозреваемых, местность патрулирует полицейский вертолет.

Представитель ФБР подчеркнул, что бюро оказывает поддержку властям округа Кутеней. По словам лейтенанта управления шерифа округа Джеффа Ховарда, следствие рассматривает версию о возможном умышленном поджоге с целью заманить пожарных на место происшествия.

Местные чиновники, по данным NBC, также не исключают, что пожар был устроен специально, чтобы застать прибывших спасателей врасплох.

"На основании предварительной информации мы полагаем, что (найденный мертвым мужчина. – Прим. ред.) был единственным стрелявшим на этой горе в то время. Угрозы для местного населения в настоящее время нет", – сообщил Норрис, чьи слова приводит телеканал.

Ранее во Франции невеста умерла во время свадьбы из-за начавшейся стрельбы. По данным СМИ, молодая пара покидала праздник, когда вооруженные люди в масках открыли огонь по молодоженам. Невеста получила тяжелое ранение. До этого свадьба шла спокойно, утверждают свидетели.

Правоохранители развернули масштабную операцию с привлечением около 100 сотрудников, чтобы найти преступников. Власти рассматривали различные версии нападения, включая возможность конфликта между криминальными группировками.

