Двухлетний ребенок застрелил мать на глазах у отца в Бразилии

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В Бразилии двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать на глазах у отца, сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на Express.

Сообщается, что ребенок взял пистолет, оставленный без присмотра, со стола на веранде. Родители мальчика разговаривали неподалеку, когда малыш нажал на курок. Пуля попала в грудь и ногу 27-летней женщины.

Какое-то время она еще оставалась на ногах и осматривала раны, однако, когда муж бросился ей на помощь – потеряла сознание и умерла на месте.

Отец мальчика, законно владевший оружием, обвиняется в непредумышленном убийстве. Полиция изъяла пистолет и боеприпасы. Также решается вопрос о дальнейшей судьбе ребенка: он либо останется с отцом, либо будет передан под опеку социальных служб.

Ранее сообщалось, что 10 июня ученик устроил стрельбу в австрийском городе Грац. В результате стрельбы погибли 9 человек, а также сам напавший. Отмечается, что ученик считал себя жертвой травли. Стрельба велась в двух классах школы, а позже правоохранители нашли тело злоумышленника без признаков жизни в одном из школьных туалетов.