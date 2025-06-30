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Пожар произошел на строительной площадке на западе Москвы, передает пресс-служба столичного подразделения МЧС России.

Возгорание деревянных лесов было зафиксировано на улице Косыгина, уточнили в ведомстве. К тушению привлекались 23 сотрудника и 7 единиц техники.

Их силами к настоящему моменту пожар полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне, 29 июня, в подсобном помещении на третьем этаже торгового центра "Мегаполис" на Митинской улице произошел пожар. Еще до прибытия пожарных расчетов здание смогли самостоятельно покинуть 70 человек.

Спустя время спасатели ликвидировали возгорание. Его площадь составила 5 квадратных метров. Информации о пострадавших не было.