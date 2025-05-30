Новости регионов: мужчина с молотком напал на синагогу в Сочи

Мужчина с молотком напал на синагогу в Сочи. Как сообщили в пресс-службе главного раввина России, нападавший задержан. В результате происшествия никто не пострадал.

Крупный пожар произошел в биосферном заповеднике на территории Липецкой области. Как сообщили в МЧС, площадь возгорания достигла 300 гектаров. Предварительно, причиной стал обрыв проводов ЛЭП. Прямой угрозы для населенных пунктов нет.

Краснодар затопило из-за сильных ливней. В районе Дмитриевской дамбы временно остановилось трамвайное движение. В городе действует штормовое предупреждение.

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