Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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30 мая, 22:15

Происшествия

Новости регионов: мужчина с молотком напал на синагогу в Сочи

Новости регионов: мужчина с молотком напал на синагогу в Сочи

"Московский патруль": прохожий украл у жителя Москвы смартфон

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Мужчина с молотком напал на синагогу в Сочи. Как сообщили в пресс-службе главного раввина России, нападавший задержан. В результате происшествия никто не пострадал.

Крупный пожар произошел в биосферном заповеднике на территории Липецкой области. Как сообщили в МЧС, площадь возгорания достигла 300 гектаров. Предварительно, причиной стал обрыв проводов ЛЭП. Прямой угрозы для населенных пунктов нет.

Краснодар затопило из-за сильных ливней. В районе Дмитриевской дамбы временно остановилось трамвайное движение. В городе действует штормовое предупреждение.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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