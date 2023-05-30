Новости мира: треть жилого дома рухнула в американском штате Айова

В американском штате Айова рухнула треть жилого шестиэтажного дома. New York Post сообщает, что из-под завалов спасатели достали семерых человек. Еще 10 жильцов удалось вывести из целой части здания. По заявлениям местных властей, в момент обрушения шли работы по наружной отделке здания.

На Иорданию обрушились сильные ливни с грозами. В некоторых районах это привело к мощным паводкам. На кадрах видно, что по улицам в ливневых водах поплыли автомобили. А в одном из муниципалитетов в центральной части страны сильный град разбил стекла и повредил кузовы многих машин. На юге страны из-за непогоды власти объявили о закрытии нескольких крупных дорог.

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