Кайфовый трек: как рэперы могут избежать ответственности за песни о наркотиках

В России с 2024 года могут начать привлекать к уголовной ответственности рэп-исполнителей за упоминание в их композициях наркотиков. Об этом сообщили в МВД РФ. Рассказываем, как будут работать новые меры, а также каким образом они поваляют на развитие российской рэп-индустрии.



Криминальный рэп

В Госдуме 16 мая обсудили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также КоАП. По ним в РФ предлагается ввести наказание вплоть до лишения свободы за пропаганду употребления запрещенных веществ в кино, музыке и Сети с января 2024 года. Участвовавший во встрече статс-секретарь – замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что нововведения распространятся и на рэперов, упоминающих наркотики в своем творчестве.





Игорь Зубов статс-секретарь – замглавы МВД С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать – будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда. Но – после 2024 года.

Что касается старых роликов музыкантов, то, по словам Зубова, на них будут ставить предупреждающую об ответственности за пропаганду наркотических веществ маркировку. "Мы просто будем писать на старых кадрах, что за наркотики есть ответственность. А если они новые напишут песни, то мы их предупредим. Если не остановятся, значит, будем возбуждать уголовное дело", – объяснил статс-секретарь – замглавы МВД.

Пакет законопроектов, направленных на борьбу с пропагандой наркотиков в России, был внесен правительством в Госдуму 30 марта 2023 года. Согласно одному из документов, нарушителям, которые повторно привлекаются к ответственности за такие действия в Сети, могут грозить штрафные санкции до 50 тысяч рублей, исправительные работы либо лишение свободы до двух лет.



"Надо соблюдать правила"

Введение уголовной ответственности для рэперов за исполнение песен, в которых упоминаются наркотики, станет фильтром для музыкантов и повысит уровень работы в индустрии. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

"Сейчас нужны такие кардинальные действия... Думаю, некоторые, кто называет себя рэп-исполнителями, отсеются, потому что не смогут потянуть этот уровень. Это станет фильтром", – объяснил эксперт.





Павел Рудченко музыкальный критик Такие меры, скорее всего, вызовут недовольства у самих рэперов. Но они необходимы на данный момент, чтобы всем стали понятны правила игры. Если ты выходить со своим творчеством в публичное пространство, то надо соблюдать правила.

Эксперт также предположил, что в случае принятия законопроекта творчество рэперов может поделиться на официальное и теневое. "То есть некоторые музыканты уйдут в тень и будут делать квартирники, где продолжат без цензуры демонстрировать свое творчество узкому кругу людей", – подытожил Рудченко.

Ранее рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) высказался об обсуждаемых в Госдуме законопроктах. По его мнению, уголовное наказание за композиции, в которых упоминаются наркотики, является перегибом. "Есть наркотические вещества в песнях. Это нормальное явление. Так же, как и в кино. Просто надо понимать контекст. Есть контекст, когда люди пропагандируют наркотики и их употребление. И когда они рассказывают о ситуации, в которой фигурирует то или иное наркотическое вещество", – объяснил исполнитель.

По мнению Нуриева, песни про наркотики никуда не денутся, поскольку рэперы найдут способы обойти закон.

