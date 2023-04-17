МВД РФ будет блокировать сайты с информацией о способах изготовления наркотиков

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МВД РФ утвердило критерии по оценке информации в сети о наркотиках и их распространении для внесения в реестр запрещенных сайтов. Приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сайты, на которых содержатся сведения о незаконном изготовлении наркотических и психотропных веществ, будут внесены в реестр, указано в документе.

Также если на ресурсах содержится информация о том, где можно приобрести запрещенные вещества, как их получить и все это сопровождается соответствующим сленговым наименованием, то сайт внесут в список запрещенных, утоняется в документе.

В критерии в том числе входят сведения по созданию условий, в которых будет повышаться урожайность наркотических растений и информация о местах их культивирования в природе, указали в ведомстве.

Не подлежат блокировке или внесению в соответствующий список художественные произведения, в которых содержится информация о наркотиках, оправданная жанром этого произведения.

В документе отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее Роспотребнадзор выпустил приказ, согласно которому сайты, содержащие и распространяющие данные о самоубийстве, будут включены в реестр запрещенной информации. Приказ ведомства вступит в силу с 1 сентября этого года и будет действовать до 2029 года.



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