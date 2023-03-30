В ГД внесли пакет документов, ужесточающих наказание за пропаганду наркотиков в Сети

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Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Документы опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроекты предусматривают внесение изменений в закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", Уголовно-процессуальный кодекс РФ, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Пропагандой наркотиков предлагается считать публичное распространение информации о методах изготовления и использования наркотических веществ и аналогов, о местах их незаконного приобретения, о способах выращивания наркосодержащих растений, а также о допустимости употребления наркотиков. В последнем случае речь идет об оправдании наркопотребления.

Одним из документов предусмотрено введение уголовной ответственности за повторную пропаганду наркотиков в интернете. Виновнику отныне может грозить штраф до 50 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Как следует из пояснительной записки, предложенные изменения предполагают полный запрет пропаганды наркотиков в стране, в отличие от действующего запрета только на некоторые ее элементы.

При этом отмечается, что новые нормы не будут применяться в отношении произведений науки, литературы и искусства, опубликованных до 1 января 2024 года, если в них не содержится информация о способах изготовления и употребления наркотиков. При этом во всех последующих произведениях, публикуемых в СМИ или интернете, будет обязательным указание об ответственности за незаконный оборот наркотиков и последствиях их употребления.

Накануне Владимир Путин подписал указ, которым отнес деятельность иностранных спецслужб, экстремистских и националистических организаций к числу угроз национальной безопасности России в антинаркотической сфере.

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