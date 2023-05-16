Читающим о наркотиках рэперам может грозить уголовная ответственность в 2024 году

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Рэперов, в треках которых упоминаются наркотические вещества, с 2024 года могут начать привлекать к уголовной ответственности. Об этом рассказал статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

На заседании комитета Госдумы по охране здоровья обсудили изменения, которые следует внести в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. Предлагается установить ответственность за пропаганду наркотиков в музыке, фильмах и интернете.

В рамках инициативы также хотят ввести маркировку для композиций, в которых упоминаются запрещенные вещества. Что касается кинематографа, Зубов призвал использовать в фильмах бегущую строку или предваряющие картину титры.

Все эти меры могут быть закреплены в российском законодательстве в 2024 году. К уголовной ответственности будут привлекать граждан после двух административных нарушений.

"С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать – будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда. Но – после 2024 года", – цитирует Зубова РИА Новости.

Однако он подчеркнул, что никто не планирует массово сажать музыкантов.

Ранее председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с призывом организовать проверку инцидента на концерте рэпера Scally Milano (Даниила Дмитриева).

По мнению парламентария, творчество артиста призывает к употреблению наркотических веществ. Кроме того, по его словам, на концертах рэпера присутствует множество несовершеннолетних, в том числе под веществами.

