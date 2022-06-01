Адвокат Джигана сообщил, что к артисту подали иск за пропаганду нетрадиционных ценностей

20:24
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Адвокат музыканта Джигана Александр Никитин заявил, что Савеловский суд Москвы начал рассмотрение иска к артисту за пропаганду нетрадиционных ценностей.
"Мы считаем, что заявление истцов не должно быть удовлетворено, потому что их никто не оскорблял, никто честь и достоинство не порочил, не нарушал. Мой доверитель, он истца не знал, никогда к нему не обращался. А вот эти иски могут заявлять только те, кого персонально оскорбили. Нет важного признака – адресности того, что оспаривается", – сообщил он в беседе с РЕН ТВ.
Уточняется, что иск был подан председателем общественного движения "Национальный родительский комитет" Юрием Оболонским. По словам истца, рэпер опорочил его честь и достоинство своими эфирами в интернете, где часто употреблялась ненормативная лексика и звучали оскорбительные шутки. Оболонский просит взыскать с Джигана 1,2 миллиона рублей.
В свою очередь, Никитин отметил, что слова рэпера касались общества в целом, а не определенного человека.
Ранее Набережночелнинский городской суд оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в трех видеоклипах. Адвокат музыканта Сергей Жорин сообщил, что его подопечный готов выплатить штраф в рамках рассмотренного дела, однако сперва решение суда будет обжаловано.
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