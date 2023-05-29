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29 мая, 22:15

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Сергей Собянин и Михаил Мишустин посетили московский технопарк "Калибр"

Сергей Собянин и Михаил Мишустин посетили московский технопарк "Калибр"

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Михаил Мишустин и Сергей Собянин посетили одну из крупнейших площадок высокотехнологичной промышленности – технопарк "Калибр" на северо-востоке Москвы. О его развитии рассказал мэр столицы. По его словам, технопарки стали флагманами инновационного развития в городе.

Всего в столице действуют более 50 технопарков, и на этих площадках свое дело развивают свыше двух тысяч различных компаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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