29 мая, 22:15Город
Сергей Собянин и Михаил Мишустин посетили московский технопарк "Калибр"
Михаил Мишустин и Сергей Собянин посетили одну из крупнейших площадок высокотехнологичной промышленности – технопарк "Калибр" на северо-востоке Москвы. О его развитии рассказал мэр столицы. По его словам, технопарки стали флагманами инновационного развития в городе.
Всего в столице действуют более 50 технопарков, и на этих площадках свое дело развивают свыше двух тысяч различных компаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.