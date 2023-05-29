Подоляк призвал создать демилитаризованную зону в приграничных с Украиной регионах РФ

Фото: телеграм-канал "Военный Оскол |Z| Белгородская область"

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал создать демилитаризованную зону в приграничных с Украиной регионах Российской Федерации. Об этом он написал в своем аккаунте Twitter.

"Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей для избежания повторения агрессии в будущем… Обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100–120 километров", – считает он.

Чиновник уточнил, что демилитаризованную зону необходимо сформировать в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях. Он отметил, что на первом этапе создание такой зоны должно проходить под контролем международного контингента.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в регионах России, которые граничат с Украиной, необходимо создать объединенный штаб, координирующий работу всех представителей силовых ведомств по охране госграницы.

В качестве примера он напомнил о проведении антитеррористических операций на Северном Кавказе, когда была создана Объединенная группировка войск.

