07:48Политика
В ЛНР заявили о прибытии в Харьков подразделений из иностранных наемников
Фото: 123RF/sunshineseeds
В Харьков и окрестности стали прибывать подразделения, состоящие из иностранных военных. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В город Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших подразделений. Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев", – приводит его слова РИА Новости.
По его словам, больше всего наемники говорят на английском и польском языках, кроме того, присутствуют немцы, французы и испанцы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы поразили пункт временной дислокации иностранных военных на Украине. Наемники располагались в районе города Богодухов Харьковской области.
По оценкам Следственного комитета РФ, в зоне спецоперации против российской армии в боевых действиях принимают участие больше 2 тысяч наемников из 71 страны.
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