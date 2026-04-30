Новости регионов: уголовное дело возбуждено после обрушения рудника в Магаданской области

В Магаданской области возбудили уголовное дело по факту обрушения на угольном руднике. Под завалами могут находиться до 8 человек. По последним оценкам, поисково-спасательные работы могут занять несколько дней. К месту обрушения вылетели спасатели на вертолете Ми-8. Задействованы 16 человек и 6 единиц техники. Следователи провели обыски в офисе горнодобывающего предприятия.

Жители Владивостока спасли маленького лисенка-сироту. Животное нашли у дороги. Его мать, вероятно, погибла под колесами автомобиля. Малыш тоже пострадал. У него повреждены голова и задние лапы. Сейчас его отправили на лечение к ветеринарам.

